Sanremo, i 24 brani in gara (Di sabato 18 gennaio 2020) Milano, 17 gen. (Adnkronos) – di Antonella Nesi C’è il rap rabbioso ma anche l’elettropop ‘vintage’ col testo impegnato, l’urban ma anche il cantautorato, il reggaeton ma anche il liric pop, il rock ma anche la canzone con la c maiuscola. E soprattutto c’è tanta famiglia nei testi (la canzone per la mamma di Giordana Angi, quella per la figlia di Paolo Jannacci, quella per il nipote del nonno rock Pelù), accanto alle incursioni nell’attualità di Junior Cally, Bugo e Morgan, Pinguini Tattici Nucleari e di una grintosa Rita Pavone. Al primo ascolto, i 24 brani scelti da Amadeus e della sua commissione per contendersi la vittoria di Sanremo 2020 mantengono la promessa di “attualità” fatta dal conduttore e direttore artistico e proseguono nel lavoro di ‘svecchiamento’ della kermesse tentato negli ultimi anni già da ... Leggi la notizia su ildenaro

IlContiAndrea : Ecco i 24 brani di #Sanremo2020. Quindi 2 sono da podio (Diodato e Masini), carrellata di radiofonici Elodie, Lambo… - MarianoAmmirati : RT @GPasqui: Qui c'è la mia opinione (non richiesta) sui brani di #Sanremo2020. Ah, non ci sono voti. - Lisasshi : @Very86 Non li ho mai sentiti! Ci faremo una cultura!! Ma... ieri hanno rilasciato i brani di Sanremo? Perché leggo… -