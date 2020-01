Salto con gli sci, Ryoyu Kobayashi è il migliore in qualificazione a Titisee-Neustadt davanti a Leyhe e Johansson (Di venerdì 17 gennaio 2020) Un Ryoyu Kobayashi in grande spolvero si riscatta parzialmente dopo le recenti prestazioni sottotono e si aggiudica le qualificazioni per gara-1 a Titisee-Neustadt, sede dell’undicesima tappa stagionale della Coppa del Mondo di Salto con gli sci maschile 2019-2020. Sul trampolino tedesco con punto HS fissato a 142 metri, il fenomenale nipponico è stato il migliore quest’oggi in tutte le serie disputate (inclusi i due salti di allenamento del pomeriggio) candidandosi al ruolo di favorito principale in vista delle due gare individuali in programma nel fine settimana. Il detentore della Sfera di Cristallo ha ottenuto il miglior punteggio in qualificazione (144.1) mettendo in mostra una fase di volo impressionante rispetto al resto della concorrenza che gli ha consentito di atterrare a quota 137.5 metri con un ottimo atterraggio. Proprio le valutazioni dei giudici hanno fatto la ... Leggi la notizia su oasport

