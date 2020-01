Raccolta differenziata, continuano i controlli a Salerno (VIDEO) (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto Salerno – Sopralluogo personale del Sindaco di Salerno questa mattina in compagnia della Squadra speciale di intervento dei vigili urbani e dei componenti della Salerno pulita durante un blitz nel centro storico per controlli sulla Raccolta differenziata. Iniziati da due giorni, gli interventi stanno servendo a sanzionare tutti coloro i quali non rispettano le regole del giusto conferimento. I controlli riguardano sia i ristoranti che i negozi ma anche singoli cittadini. Busta dopo busta, vengono controllati i contenuti dei sacchetti per verificare se effettivamente chi li ha depositati si è attenuto a quanto previsto dal giorno di conferimento. Davanti agli occhi del sindaco e del nucleo dei vigili urbani le buste aperte fanno emergere un po’ di tutto. Accanto alla carta che era il rifiuto che andava conferito nella serata di ieri, i vigili ... Leggi la notizia su anteprima24

salernopost : Cambio di passo della raccolta differenziata a Nocera Superiore. Addio bidoni, via al porta-a-porta con una sostanz… - salernopost : Dopo il blitz di ieri nel centro storico della città, proseguono a Salerno i controlli per il rispetto delle regole… - CinqueColonne : Continuano i progressi della Campania in materia di raccolta differenziata di carta e cartone, registrando un +2,5%… -