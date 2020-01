Pescarolo, incidente stradale sulla tangenziale: in ospedale un uomo e una donna incinta (Di venerdì 17 gennaio 2020) incidente tra un camion e un'auto sulla tangenzialina di Pescarolo, in provincia di Cremona, all'altezza dell'uscita per Gabbioneta. Ad avere subìto le conseguenze peggiori sono stati un uomo e la moglie, incinta. Soccorsi sul posto da un'ambulanza del 118, sono stati portati in codice giallo all'ospedale di Cremona. Leggi la notizia su fanpage

Pescarolo incidente Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Pescarolo incidente