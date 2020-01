Intesa tra Governo e sindacati sul taglio del cuneo fiscale. Ipotesi 1.200 euro l’anno in più per 4,3 milioni di lavoratori (Di venerdì 17 gennaio 2020) Un beneficio di 1.200 euro l’anno per 4,3 milioni di lavoratori dipendenti. E’ questo in sostanza l’accordo trovato oggi al termine dell’incontro fra Governo e sindacati che apre ufficialmente la stagione del taglio delle tasse in busta paga. Si comincia con la riduzione del cuneo fiscale. A partire dal 1° luglio tutti i lavoratori dipendenti che guadagnano meno di 28 mila euro l’anno avranno uno stipendio più pesante di cento euro. Da 28 mila ai 35 mila l’importo sarà decrescente fino a 80 euro mensili (960 euro annui). Oltre 35 mila l’importo scende ancora fino ad azzerarsi a 40mila euro. I lavoratori che già usufruiscono del bonus Renzi (11,7 milioni con redditi compresi tra 8.173 e i 26.600 euro annui) riceveranno solo venti euro come integrazione fra gli ottanta euro che già incassano e la soglia di centro euro. Come ha spiegato il ministro ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

DiMarzio : C’è l’intesa tra @Inter e @OfficialASRoma per lo scambio #politano-#spinazzola: club e agenti al lavoro per le inte… - virginiaraggi : ?? #VERDE SICURO Intesa tra Roma Capitale, Protezione Civile e Regione Lazio per il verde pubblico. Consentirà di… - MarcoBovicelli : #Inter-#Eriksen, si tratta col #Tottenham:i????(viste le difficoltà per #Vidal)spingono per averlo subito,club al la… -