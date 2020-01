Gregoretti, lo strappo della Casellati: la giunta per le immunità vota lunedì su Salvini. Ira del Pd (Di venerdì 17 gennaio 2020) La giunta per le immunità del Senato voterà lunedì 20 gennaio l’autorizzazione a procedere nei confronti del leader della Lega Matteo Salvini per il caso Gregoretti. A deciderlo, la giunta per il regolamento che ha approvato l’ordine del giorno del centrodestra fissando la data per lunedì 20, nonostante i 30 giorni perentori su cui c’è il voto unanime siano in scadenza oggi. Alla votazione ha partecipato anche la presidente del Senato Elisabetta Casellati, votando a favore. «Sulla Gregoretti nessun rinvio. Ottimo: la maggioranza Pd-5Stelle-Renzi-Conte non potrà scappare dal giudizio degli italiani, a partire da calabresi ed emiliano-romagnoli», dice la senatrice Erika Stefani a nome dei componenti leghisti della giunta per le immunità. «Se lunedì, come pare – perché i numeri ce li hanno a favore, Pd, Renzi e 5 Stelle – decideranno che devo esser ... Leggi la notizia su open.online

