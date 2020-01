Gasperini è lo stesso che a Bergamo non sente i cori contro Napoli? (Di venerdì 17 gennaio 2020) Vi prego di approcciare alla lettura di questo articolo immaginando in mente la musichetta di di Super Mario Bros. Fatto? Bene. Parliamo del martire del giorno, tale Giampiero Gasperini ferito moralmente, insultato e preso di mira dal pubblico fiorentino, quel pubblico che allegramente si sta distinguendo in quanto a malessere culturale già da tempo. Insomma, il bersaglio era la povera mamma del mister atalantino che, a detta sua, ha fatto la guerra, ha partecipato alla Resistenza e merita rispetto. Lo meriterebbe a prescindere, poverina, che c’entra? Lui si è offeso, ha sbottato, si è arrabbiato, insomma proprio non ha evitato lo scontro con la curva Fiesole, si so messi in mezzo le società, una lite cocente che ha come motivo il sentimento atavico dell’uomo: “’A mamma è sempe ‘a mamma!”. Tanto che ho detto: “vuoi vedere che questi ci vogliono pezzottare le ... Leggi la notizia su ilnapolista

PhCataldo : RT @napolista: #Gasperini è lo stesso che a Bergamo non sente i cori contro #Napoli? I cori si sentono sempre o non si sentono mai. Ovviam… - napolista : #Gasperini è lo stesso che a Bergamo non sente i cori contro #Napoli? I cori si sentono sempre o non si sentono ma… - BBobby84 : RT @korfio: Quando Mazzone corse davanti alla curva dell'#Atalanta per insultare i tifosi prese 5 giornate di squalifica. #Gasperini ha dat… -