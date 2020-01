Esce oggi Dragon Ball Z Kakarot: trailer di lancio e novità per il videogame su PS4, Xbox One e PC (Di venerdì 17 gennaio 2020) Finalmente ci siamo, l'attesissimo Dragon Ball Z Kakarot è disponibile per l'acquisto nei negozi di tutto il mondo, che siano fisici, digitali o legati a qualche celebre rivenditore online - Amazon tra tutti. oggi, 17 gennaio 2020, i celebri Saiyan nati dalla matita e dal genio del mangaka giapponese Akira Toriyama vanno infatti a contagiare ancora una volta l'universo videoludico, declinandosi su PlayStation 4, Xbox One e PC. Per altro in diverse edizioni, pensate pure per i collezionisti più accaniti - le trovate con prezzo e dettagli in questo nostro articolo dedicato. E se è vero che la release ufficiale cade proprio oggi, il publisher Bandai Namco e gli sviluppatori di CyberConnect2 hanno rilasciato l'immancabile trailer di lancio. Lo trovate poco più in basso in questo stesso articolo, per altro completamente sottotitolato in italiano, e meritevole di mettere sul piatto molte ... Leggi la notizia su optimaitalia

