Coppa d’Africa 2021 spostata a gennaio. Klopp: “E’ una catastrofe” (Di venerdì 17 gennaio 2020) La Coppa d’Africa del 2021 si giocherà a gennaio, per le condizioni meteo sfavorevoli del paese ospitante, il Camerun. E Jurgen Klopp non la prende benissimo: “Per noi è una catastrofe”. Il Liverpool perderà per quattro settimane Mane, Salah e Keita, proprio nel momento topico della stagione. Il tecnico dei campioni del mondo non ci sta: “Se compri un giocatore lo fai per averlo a disposizione il più possibile. Sai invece che non lo avrai per un mese. Come club ci devi pensare, e questo di certo non aiuta i giocatori africani”. Dal 2019 la Coppa d’Africa si gioca in estate, invece che in inverno. Questo ritorno all’antico penalizza i club che hanno investito sui grandi giocatori africani. “Non potrei rispettare la manifestazione più di quello che già faccio, perché mi piace molto e l’ho sempre guardata. E’ un torneo molto ... Leggi la notizia su ilnapolista

