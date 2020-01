39 migranti salvati al largo della Libia (Di venerdì 17 gennaio 2020) Un barcone di legno in difficoltà, al largo delle coste libiche. Nuovo intervento per la Ocean Viking, che salva la vita a 39 persone. Leggi anche ->Le autostrade italiane finalmente si rimettono a nuovo, ecco come La nave Ocean Viking, delle ong Medici Senza Frontiere e SOS Méditerranée, ha portato a termine una operazione … L'articolo 39 migranti salvati al largo della Libia proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

