The Division, Resident Evil 4 e altri grandi giochi stanno per lasciare Xbox Game Pass (Di giovedì 16 gennaio 2020) Xbox Game Pass è un servizio di abbonamento mensile di giochi di successo che ha raccolto milioni di abbonati negli ultimi mesi. Offre centinaia di giochi per $ 10 al mese e potete persino raggruppare Xbox Live Gold con Xbox Game Pass per $ 15 al mese.Ogni mese, Xbox Game Pass riceve molti nuovi giochi. Tuttavia, per fare spazio a questi titoli, i giochi più vecchi lasciano il servizio. Oggi l'app Xbox Game Pass su iOS ha rivelato che The Division, Middle-earth: Shadow of Mordor - Game of the Year Edition, Resident Evil 4, Saints Row: The Third e Tomb Raider: Definitive Edition usciranno presto dal servizio . Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

