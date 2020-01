Stasera in TV: programmi, film, canali, cosa vedere oggi 17 gennaio 2020 (Di venerdì 17 gennaio 2020) Su Rai 1 seconda puntata de Il Cantante Mascherato, con Milly Carlucci. Seconda delle quattro puntate per il nuovo programma condotto da Milly Carlucci, che vede in giuria Patty Pravo, Ilenia Pastorelli, Flavio Insinna e Guillermo Mariotto. In gara otto maschere (il Mastino, il Leone, il Coniglio, il Mostro, l'Angelo, l'Unicorno, il Barboncino e il Pavone): al termine di ogni puntata chi ottiene il punteggio più basso viene eliminato dalla gara e deve togliersi la maschera. Scoperta Orietta Berti (Unicorno), a chi toccherà Stasera? Su Rai 2 due puntate di NCIS - Los Angeles. Alle 22.55 una puntata di The Resident (S01E02). Alle 23.45 il film Criminal (USA, 2006) di Ariel Vromen, con Kevin Costner, Tommy Lee Jones. Ma vediamo la prima serata. Insieme per forza (S11E03) -L'ammiraglio Kilbride chiede a Callen e a Sam di scortarlo in un'operazione misteriosa. Lo scopo è recuperare un ... Leggi la notizia su blogo

vincenzocarbo : Stasera termina uno dei programmi più belli degli ultimi tempi. #GliStatiGenerali - zazoomnews : Programmi tv Venerdì 17 gennaio 2020 Stasera in tv - #Programmi #Venerdì #gennaio #Stasera - Agenzia_Dire : #DonMatteo12 e #ValerioMastandrea con il monologo '#Figli', ma anche Luigi #DiMaio a #Piazzapultia. Cosa guardarai… -