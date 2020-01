SCUOLA/ Studenti disabili, la filosofia del "poco meglio di niente" non basta più (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il grave problema del sostegno agli Studenti con disagio sembra non trovare ascolto adeguato. E questo governo in manovra ha stanziato solo briciole Leggi la notizia su ilsussidiario

Agenzia_Ansa : A Roma l'Istituto comprensivo di via #Trionfale pubblica una descrizione della scuola stessa in cui gli studenti so… - Agenzia_Ansa : Descrizione choc di una #scuola superiore a #Roma 'Da noi studenti dell'alta borghesia' #ANSA - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca 'Qui figli dell'alta borghesia', bufera su una scuola di Roma Poi via da sito riferimenti a cet… -