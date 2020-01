Salvini Deride uno Studente Dislessico Durante un Raduno di Sardine, È Polemica (Di giovedì 16 gennaio 2020) Quando si parla di scuola, spesso si finisce col parlare del Cyberbullismo. Questo atteggiamento, sempre più diffuso in ambito scolastico, porta con sé gravi conseguenze. Lo scherno potrebbe sembrare inoffensivo, invece comporta ferite veramente profonde per la vittima. Gli insegnanti fanno molto per educare i propri studenti, aiutandoli ad essere persone migliori. Ma come può un insegnante svolgere questo arduo compito se i cattivi esempi vengono praticati da leader politici costantemente presenti su tutti i media? Il leader della Lega riesce ad essere sempre al centro dell’attenzione sui social network, complici anche i suoi abili social media manager. Salvini ha recentemente pubblicato sulla sua pagina Facebook il discorso di un ragazzo di 22 anni, sostenitore delle Sardine. «Guardate la carica e la grinta che avevano pesciolini e sinistri poco fa a San Pietro in Casale. Se pensano ... Leggi la notizia su youreduaction

