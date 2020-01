Rosa Bazzi smentisce le voci su un presunto amante: “Son tutte stupidate dette per ferire” (Di giovedì 16 gennaio 2020) "Sono tutte stupidate". Così Rosa Bazzi mette la parola "fine" alle voci che la volevano "impegnata" con un altro detenuto conosciuto nel carcere di Bollate durante l'orario di lavoro, poi deceduto in un tragico incidente. La moglie di Olindo Romano, come lei condannato all'ergastolo per la strage di Erba, si è confidata con uno dei suoi legali, aggiungendo che "queste cose vengono messe in giro per ferire le persone". Leggi la notizia su fanpage

