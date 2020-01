“Rapide” è il nuovo singolo di Mahmood, ascoltalo ora – AUDIO + TESTO (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il nuovo singolo di Mahmood si chiama Rapide ed è ora online su tutti i canali streaming musicali. Il brano anticipa l’uscita del nuovo album di inediti dell’artista rivelazione del 2019, vincitore del festival di Sanremo con Soldi e rappresentante per l’Italia all’Eurovision Song Contest. Ad ora non è dato sapere il titolo del nuovo progetto e la data di uscita, ma sicuramente questo secondo progetto (il primo è Gioventù Bruciata) non deluderà le aspettative dei fan. Il pubblico potrà poi incontrare l’artista sia in Europa sia in Italia per due tournée pazzesche ed inedite. Ecco a voi il brano Rapide Mahmood: le date del tour europeo 14 aprile Milano Alcatraz 15 aprile Anversa De Roma 19 aprile Parigi Bataclan 20 aprile Amsterdam Melweg 21 aprile Londra 02 Sheperd’s Bush 25 aprile Murcia Sala Rem 27 aprile Madrid Sala ... Leggi la notizia su trendit

