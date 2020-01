Napoli, apre la prima Rage Room, la stanza della rabbia (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Sabato 18 gennaio sarà inaugurata sabato 18 gennaio, a Napoli, la prima Rage Room del Sud Italia: una “stanza della rabbia”. Un posto dove sarà possibile spaccare tutto quello che si vuole per sfogare lo stress. La stanza della rabbia si troverà a Fuorigrotta in via Tiberio, al civico 70. L’iniziativa nasce negli Stati Uniti ma dopo il grande successo che queste stanze hanno avuto in tutto il mondo e in altre parti d’Italia, arriva la Rage Room anche a Napoli. Un luogo legittimato a dare libero sfogo alla rabbia e allo stress che, secondo alcuni studi, sembra avere tantissimi benefici per gli utenti. Per poter accedere basterà pagare una somma all’ingresso e poi il cliente potrà scegliere l’arma con la quale dare libero sfogo alla sua rabbia e rompere tutti gli oggetti presenti nella stanza. L'articolo Napoli, apre ... Leggi la notizia su anteprima24

