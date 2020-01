Mindhunter finisce nel limbo: il cast è libero dal contratto ma la serie non è cancellata (Di giovedì 16 gennaio 2020) Mindhunter Netflix non decide, Fincher è distratto e gli attori vengono liberati dai contratti: la terza stagione è nel limbo Sono passati cinque mesi dall’arrivo su Netflix della seconda stagione di Mindhunter, cinque mesi di elogi, di passione e senza alcuna comunicazione ufficiale da parte della piattaforma di streaming. Fino alla doccia fredda: Mindhunter finisce in un limbo indefinito senza essere nè cancellata nè rinnovata. La seconda stagione era stata annunciata prima del rilascio della prima, come voto di fiducia verso la serie prodotta da David Fincher. Poi prima di vedere effettivamente i nuovi episodi c’erano voluti oltre 22 mesi ma almeno c’era la certezza che li avremmo avuti. Ora no. Ora potremmo doverci rassegnare a vedere una tra le migliori serie tv presenti su Netflix, una tra le migliori serie tv degli ultimi anni, morire così quasi senza un vero ... Leggi la notizia su dituttounpop

