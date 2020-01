Malore sul posto di lavoro, padre di famiglia muore in ospedale: lutto a Vezza d’Oglio per Enrico (Di giovedì 16 gennaio 2020) Una tragica morte dovuta a un Malore improvviso sul posto di lavoro. È quanto accaduto a Enrico Tomasi, 52enne di Vezza d'Oglio, in provincia di Brescia, deceduto nella giornata di lunedì 13 gennaio dopo che, due giorni prima, si era sentito male mentre era al lavoro. Un delicato intervento chirurgico al cuore eseguito all'ospedale Civile di Brescia non è servito a salvargli la vita: oggi pomeriggio i funerali dell'uomo, sposato e con due figli adolescenti. Leggi la notizia su fanpage

