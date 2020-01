Le iene, Quentin Tarantino: "Harvey Weinstein mi chiese di tagliare una scena, ma io dissi no" (Di giovedì 16 gennaio 2020) Quentin Tarantino ha rivelato che Harvey Weinstein gli aveva chiesto di eliminare la scena di tortura da le iene, ma lui si rifiutò di farlo. Harvey Weinstein era noto a Hollywood con il nomignolo malevolo di mani di forbice per la sua mania di chiedere che certe scene dei film da lui prodotti o distribuiti venissero rimosse senza stare tanto a discutere. Tra chi non si piegò ci fu Quentin Tarantino che si rifiutò categoricamente di togliere quella che poi è diventata una delle sequenze più note de Le iene in cui si vede Michael Madsen recidere un orecchio al poliziotto immobilizzato su una sedia sulle note di Stuck in the Middle with You degli Stealers Wheel. La rivelazione arriva durante una intervista che Quentin ... Leggi la notizia su movieplayer

