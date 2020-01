L’appello di papà Luca: “Sono disperato, devo cambiare regione per i miei bimbi disabili” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Luca di Caprio è il papà di Maurizio e Gennaro, il primo autistico e il secondo con una grave malattia rara. Dove vivono, ad Avellino, non hanno gli aiuti necessari per terapie e istruzione, per questo papà Luca è arrivato ad una decisione drastica: provare a cambiare regione per cambiare vita. “Gennaro, come un leone, mi guarda e incoraggia tutti i giorni, ma non basta.” Luca Di Caprio vive a Quadrelle, in provincia di Avellino, insieme a sua moglie Simona e i due splendidi figli Maurizio di sette anni e Gennaro di tre. Maurizio è autistico, Gennaro ha una malattia rara complessa (“Monosomia del cromosoma 18p”, un caso su 70 in Europa) che gli ha causato sordocecità, oltre a epilessia e debolezza talmente acuta da non permettergli di camminare, costringendolo ad un’alimentazione artificiale costante con la PEG. Il lunedì, mercoledì e venerdì Maurizio ha due ore di terapia fatta di ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

