Incendi in Australia | la tregua dopo l’apocalisse | torna la pioggia a contenere le fiamme

dopo mesi di drammatici Incendi boschivi, l'acqua è finalmente arrivata in alcune regioni dell'Australia. L'ondata d'acqua era attesa da giorni, un aiuto ai vigili del fuoco impegnato in una lotta titanica. Gli Incendi, senza precedenti per portata e durata, hanno già provocato 28 morti, mentre gli scienziati stimano che siano stati uccisi più di un miliardo di animali. Aggravata dal riscaldamento globale, questa crisi stagionale degli Incendi boschivi è stata alimentata da un clima particolarmente caldo negli ultimi mesi dalla virtuale assenza di precipitazioni significative. It's finally raining in Australia

