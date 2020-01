Il Segreto cast, arrivano Cristina Urgel e un amato personaggio di Una Vita (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il Segreto anticipazioni cast, nuovi ingressi a Puente Viejo: Mauro San Emeterio di Una Vita nel paesino spagnolo Assisteremo a importanti arrivi a Puente Viejo nelle prossime puntate spagnole de Il Segreto. Le ultime anticipazioni vedono entrare in scena un personaggio molto amato dai fan di Una Vita. Da Acacias arriva Mauro San Emeterio, interpretato … L'articolo Il Segreto cast, arrivano Cristina Urgel e un amato personaggio di Una Vita proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

sissio78 : Avendolo perso al cinema l'ho recuperato in DVD e oggi l'ho visto. Sapevo già grandissima le grandi qualità di… - Phiodem : no vabbè non ricordavo il cast di Il Giardino Segreto, e cercando ho scoperto che faranno un nuovo film anche di qu… - baritononisseno : RT @TeatroRegio: #OperaShot #MatrimonioSegretoTRT con Sebastian F. Schwarz. Alla prima, nel 1792, Il matrimonio segreto piacque così tant… -