Grande Fratello Vip, Elisa De Panicis nella bufera: “Il napoletano mi fa sentire cafona” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Pioggia di critiche social per Elisa De Panicis; a seguito della diretta di ieri sera, la bella influencer, a sua insaputa, ha dovuto fare i conti con il popolo del web. Non solo è stata la protagonista delle frasi -irripetibili e assolutamente condannabili- di Salvo Veneziano, ma a sua volta ne ha pronunciate altre che non sono passate inosservate. Sarà un caso che sia finita in nomination? “Lo spagnolo mi ricorda il napoletano…” “Lo spagnolo mi ricorda il napoletano … Quando parlo spagnolo mi sento cafona“, un’uscita infelice che non è piaciuta a nessuno: napoletani, spagnoli e al resto del mondo. nella casa non ha conquistato molte simpatie, tanto che è finita in nomination; presto il verdetto. L'articolo Grande Fratello Vip, Elisa De Panicis nella bufera: “Il napoletano mi fa sentire cafona” proviene da Velvet ... Leggi la notizia su velvetgossip

