Governo, la maggioranza a rischio in Senato (Di giovedì 16 gennaio 2020) Altri due Senatori fuori dal MoVimento 5 Stelle e la maggioranza M5S-PD-IV-LEU diventa ufficialmente a rischio in Senato. Il pugliese Lello Ciampolillo, che doveva già essere cacciato per non aver votato la fiducia al Governo Conte, verrà messo alla porta perché non ha intenzione di effettuare le restituzioni. E intanto un altro fa le valigie: Luigi Di Marzio, dirigente medico molisano — uno dei prescelti dal capo politico per gli uninominali — già propenso a lasciare un mese fa, poi fermato con la valigia in mano, tra i firmatari del referendum per abrogare il taglio dei parlamentari: è ormai deciso, andrà nel gruppo misto. E in bilico c’è anche Michele Mario Giarrusso. Racconta oggi Annalisa Cuzzocrea su Repubblica: Luigi Di Maio e i suoi mostrano indifferenza: continuerà a votare per il Governo. Ma è un fatto che il gruppo si assottigli, che le mire della Lega siano manifeste e ... Leggi la notizia su nextquotidiano

GruppoFICamera : .@CalabriaTw: “In politica estera il governo Pd-M5s sta dimostrando tutta la sua inadeguatezza e ininfluenza, sopra… - msgelmini : Non c’è e non ci sarà mai alcuna “condizione” per una maggioranza PD, M5S e @forza_italia. Siamo e saremo all’oppos… - GabriGiammanco : La mia proposta sulla videosorveglianza si è arenata al Senato a causa di questa fallimentare maggioranza. La verit… -