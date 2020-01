Frosinone-Pordenone: probabili formazioni, diretta streaming e tv (Di giovedì 16 gennaio 2020) Frosinone-Pordenone: probabili formazioni, diretta streaming e tv Venerdì 17 gennaio alle 21:00 si giocherà al Benito Stirpe Frosinone-Pordenone, match valido per l’anticipo della ventesima giornata di Serie B. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO Al Frosinone la vittoria manca da tre giornate Al sesto posto in classifica con 27 punti a pari merito con Ascoli e Perugia, il Frosinone si trova in piena zona play-off e lo scontro diretto con i friulani potrebbe avvicinarlo alla zona promozione diretta in caso di vittoria.La squadra di Alessandro Nesta non sta passando un buon momento, essendo reduce da un pareggio e due sconfitte nelle ultime tre giornate, e servirebbe un successo scaccia crisi. Nell’ultima uscita contro il Pisa, i ciociari hanno ottenuto un pareggio che è servito per uscire dal tunnel delle sconfitte contro Benevento e Crotone. ... Leggi la notizia su termometropolitico

