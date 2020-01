Friuli, la proposta dell’assessore leghista: fototrappole per trovare i migranti. Le critiche di Pd e Caritas: “Si usano per orsi e cinghiali” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Uomini come animali selvatici. Da braccare e segnalare, con lo stesso strumento che viene normalmente utilizzato per intercettare orsi e lupi. “Siamo pronti ad acquistare fototrappole da posizionare sui sentieri in prossimità dei confini per individuare in tempo reale i transiti di immigrati irregolari”, ha annunciato l’assessore regionale a Sicurezza e Politiche dell’immigrazione del Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti. Per cercare di ridurre la portata delle proprie parole, l’assessore leghista ha aggiunto: “Questi sistemi di rilevazione ottica trasmetterebbero i dati raccolti all’Amministrazione regionale e alle forze dell’ordine, permettendo così interventi mirati e aumentando il numero di riammissioni, in particolare verso la Slovenia”. Sarebbero, quindi, un supporto all’attività di controllo dei confini, per rispedire indietro gli immigrati che cercano di entrare ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

