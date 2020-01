Cyberpunk 2077, la data di uscita è stata rimandata a settembre (Di giovedì 16 gennaio 2020) Come un fulmine a ciel sereno, CD Projekt RED ha annunciato che l'uscita di Cyberpunk 2077 è stata rimandata al 17 settembre. Si tratta quindi di aspettare ancora parecchi mesi prima di poter mettere le mani sul titolo sci-fi.Attraverso Twitter gli sviluppatori hanno dichiarato: "Siamo attualmente in una fase in cui il gioco è completo e giocabile, ma c'è ancora del lavoro da fare. Night City è enorme, piena di storie, contenuti e luoghi da visitare, ma a causa della vastità e della complessità di tutto ciò, abbiamo bisogno di più tempo per terminare il test, la correzione e migliorare il tutto".Lo studio poi continua: "Vogliamo che Cyberpunk 2077 sia il nostro coraggioso traguardo per questa generazione e il rinvio del lancio ci offrirà i preziosi mesi di cui abbiamo bisogno per rendere il gioco perfetto. Aspettatevi aggiornamenti più regolari sui progressi man mano che ci avviciniamo ... Leggi la notizia su eurogamer

