Australian Open 2020 | sorteggio tabellone femminile | Barty comincia con Tsurenko | Osaka

E' stato appena effettuato a Melbourne il sorteggio del tabellone femminile degli Australian Open 2020. La numero uno del mondo e beniamina del pubblico di casa, Ashleigh Barty fara il suo esordio con l'ucraina Lesia Tsurenko. Cammino durissimo per la campionessa uscente Naomi Osaka. La giapponese ha pescato subito la ceca Marie Bouzkova, ma già al terzo turno si potrebbe trovare di fronte una tra Coco Gauff e Venus Williams (primo turno spettacolare). Inoltre Osaka è nello stesso quarto di tabellone di Serena Williams. Nella parte bassa ci sono le uniche due azzurre già presenti nel main draw. La fortuna è stata dalla parte delle due italiane: Jasmine Paolini avrà un primo turno giocabile contro la russa Anna Blinkova, mentre Camila Giorgi è stata sorteggiata con una qualificata. Una zona di tabellone che vede anche la numero due del mondo, Karolina Pliskova, affrontare ...

