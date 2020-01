Ascolti TV primetime, mercoledì 15 gennaio 2020: Juventus-Udinese al 18.2%, Grande Fratello Vip 4 al 20.2% (Di giovedì 16 gennaio 2020) Gli Ascolti tv primetime di mercoledì 15 gennaio 2020. Su Rai1 l’incontro di Coppa Italia Juventus-Udinese, in onda dalle 20.47 alle 22.35, ha conquistato 4.731.000 spettatori pari al 18.2% di share. Su Canale 5 Grande Fratello Vip, in onda dalle 21.49 alle 25.03, ha raccolto davanti al video 3.402.000 spettatori pari al 20.2% di share. Su Rai2 L’Amica Geniale ha interessato 1.713.000 spettatori pari al 7.1% di share. Su Italia 1 Transformers 4: L’Era dell’Estinzione ha catturato l’attenzione di 1.073.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 1.903.000 spettatori pari ad uno share dell’8.8%. Su Rete4 Inside Man totalizza un a.m. di 944.000 spettatori con il 4.3% di share. Su La7 Our Godfather: La vera storia di Tommaso Buscetta ha registrato 524.000 spettatori con uno share del 3%. Su TV8 Italia’s Got Talent ha segnato il 5.9% con 1.367.000 ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

