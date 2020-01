Ascolti tv 15 gennaio: Grande Fratello Vip batte la Juventus in share, miracolo di Signorini (Di giovedì 16 gennaio 2020) Chi avrà vinto tra Canale 5 e Rai Uno? Gli Ascolti tv di ieri sera, domenica 12 gennaio 2020 sono concentrati principalmente sulle due reti ammiraglie della televisione italiana. Su Canale 5 andava in onda la terza puntata del Grande Fratello Vip 4 con Alfonso Signorini. Mentre su Rai Uno veniva trasmesso la partita di Coppa Italia tra Juventus e Udinese. Occhio anche agli Ascolti del pomeriggio col Domenica Live di Barbara D’Urso e Domenica In con Mara Venier. Mentre il preserale con Avanti un altro! e L’Eredità. Per conoscere tutti i dati Auditel vi consigliamo di leggere l’intero articolo. Gli Ascolti tv della prima serata di mercoledì 15 gennaio 2020 Su Rai Uno l’incontro di Coppa Italia Juventus-Udinese, in onda dalle 20.47 alle 22.35, ha conquistato 4.731.000 spettatori pari al 18.2% di share. Canale 5 Grande Fratello Vip, in onda dalle 21.49 alle 25.03, ha ... Leggi la notizia su kontrokultura

Raiofficialnews : Ottimo esordio per la nuova stagione di #Presadiretta, che registra il suo record degli ultimi tre anni. Oltre 6mil… - Raiofficialnews : Oltre 3,8milioni di spettatori per #Meraviglie con @albertoangela. #LineaVerdeLife supera i 2,1milioni.… - Notiziedi_it : Ascolti tv ieri sera, Juve – Udinese (18%) vs Grande Fratello Vip 2020 (20.2%) vs Italia’s Got talent (5.9%) | Audi… -