Arsenal: David Luiz nel sistema di Arteta (Di giovedì 16 gennaio 2020) David Luiz si sta scoprendo importante nel nuovo Arsenal di Arteta. Il tecnico spagnolo gli chiede molto con la palla Arteta sta trasformando l'Arsenal. Oggi i Gunners applicano un calcio di possesso e di posizione, in cui si usa la palla per muovere l'avversario. E' fondamentale la capacità di sapere verticalizzare alle spalle della pressione avversaria. Proprio per questo, David Luiz ha grande perso nell'Arsenal, soprattutto nei cambi campo. I Gunners occupano tutti e 5 i corridoi verticali: il terzino destro (Maitland-Niles) resta basso, mentre a sinistra Kolasinac si alza. Si vede nella slide sopra. Luiz serve il terzino con un preciso cambio campo, con Aubamayang che attira su di sé il terzino destro avversario.

