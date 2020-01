Alba Parietti su Tinto Brass: "Lo presi a parolacce, mi proponeva film abominevoli" (Di giovedì 16 gennaio 2020) Alba Parietti risponde a tono a Tinto Brass con un post su Instagram: 'rinunciai a più di un miliardo di lire, ma lui mi proponeva sempre sceneggiature volgari: tra me e lui sempre liti imbarazzanti'. Alba Parietti ha risposto a Tinto Brass con un lungo post su Instagram confermando che lei arrivò a prendere a parolacce il regista de La Chiave che voleva proporle "sceneggiature volgari", tanto che preferì girare un altro cult erotico, Il Macellaio, un po' meno esplicito rispetto al film che voleva proporle Brass. "Con Alba Parietti siamo finiti a parolacce" - ha raccontato Tinto Brass qualche giorno fa - "con lei parlavo, parlavo, ma era inutile, aveva delle riserve, ogni tanto cercava la scappatoia cinematografica e mi diceva: "In questa scena non c'è bisogno di andare a fondo, si capisce". E ... Leggi la notizia su movieplayer

