Affari e il concorso al Sant'OrsolaBorgonzoni rilancia lo scoop (Di giovedì 16 gennaio 2020) "Nessuno mette in dubbio che abbia vinto il migliore ma se si sa in anticipo chi vince un concorso c'è qualcosa che va rivisto e il sistema di selezione non è pienamente trasparente. Soprattutto sulla sanità non possono esserci dubbi, poiché parliamo della salute dei cittadini. In particolare, sul sistema delle selezioni pubbliche, i concorsi devono poter dare prospettive, in trasparenza, a tutti i partecipanti, senza alimentare dubbi.

