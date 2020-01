Volvo - In programma una fabbrica di batterie negli Stati Uniti (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La Volvo ha in programma di costruire una fabbrica di batterie negli Stati Uniti. L'impianto rientra nel progetto da 600 milioni di dollari di investimenti avviato a Ridgeville, nella Carolina del Sud, per realizzare, tra le altre cose, una seconda catena di montaggio e il centro di formazione Volvo Car University.Le batterie per la XC90. Gli accumulatori saranno destinati alla versione elettrica della terza generazione della XC90. L'impianto, il primo in terra americana della Casa svedese, diventerà l'hub produttivo globale per la nuova Suv ma per il momento la Volvo non ha fornito indicazioni sulla capacità produttiva e sulla relativa suddivisione tra versioni elettriche e tradizionali. La fabbrica, realizzata grazie a un investimento da circa 1 miliardo di euro e oggi dedicata alla berlina S60, sfrutterà la prossima generazione della piattaforma Volvo Scalable Product ... Leggi la notizia su quattroruote

