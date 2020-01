Tetto distrutto dal fuoco a Venegono, 2 famiglie evacuate, i pompieri salvano un gatto (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Un violento incendio scoppiato ieri sera ha completamente distrutto il Tetto di una villa a Venegono Superiore (Va). L’incendio è divampato alle 19,30 in via Cesare Battisti è stato spento e ha richisto l’invio sul posto di diverse squadre di Vigili del fuoco dal comando provinciale di Varese. I vigili del fuoco hanno lavorato per tre ore prima di avere la meglio sul rogo. Il fuoco ha distrutto 150 metri quadri di Tetto rendendo lo stabile inagibile. Le due famiglie che lo occupavano hanno trovato ospitalità altrove. su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

ilNotiziarioInd : Tetto distrutto dal fuoco a Venegono, 2 famiglie evacuate, i pompieri salvano un gatto - - ilnazionaleit : Sanremo: fiamme da una canna fumaria e tetto di una villetta parzialmente distrutto in via Lamarmora - Tana_rotte : @Corvonero75 Lo stesso principio è applicato in qualsiasi settore, basta ad esempio sostituire il cane con il figli… -