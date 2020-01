Sparatoria in liceo Houston, 1 morto. Killer in fuga (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Sparatoria in un liceo di Houston, in Texas. Uno studente di 18 anni e' morto mentre il Killer e' in fuga. La Sparatoria e' avvenuta intorno alle 16 locali nella Bellaire High School, in una zona residenziale della citta'. Il giovane, colpito al petto, e' stato trasportato in ospedale ma non ce l'ha fatta. Tutta la zona e' ancora in lockdown, ovvero bloccata. Leggi la notizia su ilfogliettone

nelenondelmondo : RT @repubblica: Texas, sparatoria in un liceo: morto un diciottenne [aggiornamento delle 01:37] - repubblica : Texas, sparatoria in un liceo: morto un diciottenne [aggiornamento delle 01:50] - ilfogliettone : Sparatoria in liceo Houston, 1 morto. Killer in fuga - -