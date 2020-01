San Giorgio del Sannio, il programma dell’Open Day del “Montalcini” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSan Giorgio del Sannio (Bn) – Innovazione e tradizione si incontrano e si coniugano nell’unico intento di educare: l’IC “R. Levi Montalcini” di S. Giorgio del Sannio apre le porte alle famiglie e ai nuovi studenti per presentare la ricca offerta formativa. L’appuntamento è per Venerdì 17 gennaio 2020 ore 16:00/18:00– Sabato 18 gennaio 2020 ore 9:00/12:00 –Scuola Secondaria di I grado presso l’Aula Magna– Scuola Secondaria di I grado in via G. Bocchini n. 39. Lunedì 20 gennaio 2020 ore 16:15- Scuola Primaria presso l’Aula Magna – Scuola Primaria Capoluogo in via G. Bocchini n. 37. Martedì 21 gennaio 2020 ore 16:15- Scuola dell’Infanzia presso l’Aula Magna – Scuola Primaria Capoluogo in via G. Bocchini n. 37 Come da tradizione, nel segno ... Leggi la notizia su anteprima24

