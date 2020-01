Salvini organizza caffè in un bar con i sostenitori | La reazione del titolare (Di mercoledì 15 gennaio 2020) A Casalecchio di Reno, il leader della Lega Matteo Salvini aveva organizzato in un bar un caffè con i sostenitori. Ma il titolare chiude e si oppone: “Non ci prestiamo alla campagna elettorale di nessun leader politico” Il titolare del bar “Dolce Lucia”, a Casalecchio di Reno, ha chiuso il bar dopo aver saputo che … L'articolo Salvini organizza caffè in un bar con i sostenitori La reazione del titolare proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

Agenzia_Ansa : #Elezioniregionali in #EmiliaRomagna A #Casalecchio di Reno il titolare di un bar abbassa la saracinesca in occasio… - GeaPilato : RT @donatella_5: Salvini organizza caffè mattutino in un bar e il titolare chiude - Lory1370 : RT @SimonaSr29: Salvini organizza caffè mattutino in un bar e il titolare chiude -