Romina Power cacciata da Loredana Lecciso vola in America (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Un nuovo mistero aleggia su Cellino San Marco; secondo alcune indiscrezioni, Romina Power sarebbe stata ‘cacciata‘ dalla tenuta pugliese da Loredana Lecciso e proprio per questo motivo la cantante avrebbe deciso di tornare in California. Romina Power cacciata da Loredana Lecciso vola in America Sono sempre più le voci che rincorrono un ritorno di fiamma tra Loredana Lecciso ed Al Bano. A testimoniarlo anche gli scatti dei due nella tenuta di Cellino San Marco durante le festività natalizie. In molti però, si sono chiesti se l’allontanamento di Romina Power sia stato causato proprio dal riavvicinamento della coppia. Che sia stata la condizione di ‘terzo incomodo‘ a farle prendere la decisione di abbandonare l’Italia per ritornare in California? Dopo il dolore per la morte di Jolanda, la cantante ha trascorso il Natale assieme alle figlie Cristel e ... Leggi la notizia su velvetgossip

