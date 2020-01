Oscar dello Sport Laureus, Nadal, Messi e Hamilton tra i candidati (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Berlino, 15 gen. (Adnkronos) – La stampa internazionale ha espresso il suo voto, decretando i nominati della 20a edizione dei Laureus World Sports Awards. I più grandi Sportivi, Sportive e squadre devono adesso pazientare poco più di un mese per sapere chi si aggiudicherà la prestigiosa statuetta Laureus in occasione della cerimonia internazionale di premiazione che si terrà, a Berlino, il prossimo 17 febbraio. Rafael Nadal, tre volte vincitore di un Laureus Award e numero uno del tennis mondiale, contenderà il Laureus World Sportsman of the Year Award (Sportivo dell’anno) a Lewis Hamilton, sei volte campione del mondo di Formula 1, Marc Márquez, sei volte campione mondiale nella MotoGP, Lionel Messi, sei volte miglior giocatore dell’anno Fifa a livello mondiale. Tra i candidati compaiono anche Eliud Kipchoge, il primo atleta ad aver corso una maratona in meno di ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

