Operazione Nebrodi, Pm: “Clan dei pascoli ultramoderni” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) "Una mafia dei pascoli ultra moderna con un controllo del territorio capillare, un mafia che punta sempre di piu' alla terra perche', in base alla quantita' di possesso, arrivano finanziamenti. Un meccanismo che in Sicilia ha inquinato l'intero sistema di assegnazione e compravendita dei terreni". Cosi' i magistrati di Messina in realazione all'Operazione "Nebrodi" che ha portato all'arresto di 94 persone, scoperchiando un sistema di spartizione dei terreni e di accaparramento dei fondi europei, alq aule partecipavano professionisti e funzionari pubblici. "In gran parte, oltre quelli depredati - dicono ancora - si usavano terreni liberi, presi a caso da tutta la Sicilia e da zone impensabili dell'Italia, usati, spacciati come propri, per le raffinate truffe delle associazioni".Ancora: "La mafia ha scoperto che soldi pubblici e finanziamenti costituiscono l'odierno tesoro e come ... Leggi la notizia su ilfogliettone

ilfogliettone : Operazione Nebrodi, Pm: 'Clan dei pascoli ultramoderni' - - infoitinterno : Mafia dei Nebrodi e truffe all'UE: 94 arresti in una maxi operazione contro i clan -