Migranti, Lamorgese: “Ampliare la categoria dei permessi umanitari” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Luciana Lamorgese ha dichiarato di voler affrontare la questione Migranti aumentando le categorie per la concessione dei permessi umanitari. Uno degli obiettivi è infatti quello di modificare i Decreti sicurezza voluti dall’ex ministro Salvini. Lamorgese sui permessi umanitari La proposta va nella direzione dei cambiamenti richiesti dal presidente Mattarella a quei provvedimenti che avevano ristretto il campo dei permessi umanitari. L’idea è invece di concederne di più “per evitare quello che stava avvenendo a fine dicembre, quando abbiamo rischiato che finissero in strada migliaia di persone“. Ha poi aggiunto che l’Italia era l’unico paese a coprire il 28% di permessi umanitari sul totale a fronte di un 3-4% degli altri paesi. Come ulteriore cambiamento ai decreti emanati dal precedente governo ha anche confermato la riduzione delle multe per le Ong. ... Leggi la notizia su notizie

repubblica : Migranti, il progetto di Lamorgese per cambiare l'accoglienza: 'Ampliare le categorie di permessi umanitari' - fattoquotidiano : Migranti, Lamorgese: “Aumentare le categorie per i permessi umanitari”. Sul processo a Salvini: “Nessuno può sottra… - Agenzia_Ansa : #Libia Il ministro dell'#Interno #Lamorgese avverte: 'Con l'instabilità c'è il rischio che aumentino i flussi migra… -