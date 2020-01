Marinella Pacifico: un’altra senatrice M5S va con Salvini? (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Marinella Pacifico, senatrice del MoVimento 5 Stelle eletta a Latina, era stata deferita ai probiviri nel 2018 per le sue dichiarazioni free vax e complottiste su un profilo facebook che aveva successivamente oscurato. Dell’indagine, come da costume nel partito della #trasparenzaquannocepare, non si è saputo più nulla come spesso accade quando le cose del M5S spariscono dai giornali. Oggi, scrive La Stampa in un articolo a firma di Federico Capurso, Pacifico è pronta ad entrare nella Lega e a mollare i grillini: Poi le voci insistenti di due nuovi deputati dati in uscita verso “Eco”, il gruppo di Lorenzo Fioramonti, nei prossimi giorni. Si fanno i nomi di Francesca Galizia e Andrea Vallascas. Ma non sono loro a preoccupare di più Luigi Di Maio. L’incubo, come sempre, arriva da Palazzo Madama. La senatrice di Latina Marinella Pacifico – secondo i rumors provenienti dal gruppo ... Leggi la notizia su nextquotidiano

