L’appello di papà Luca: “Sono disperato, devo cambiare regione per i miei bimbi disabili” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Luca di Caprio è il papà di Maurizio e Gennaro, il primo autistico e il secondo con una grave malattia rara. Dove vivono, ad Avellino, non hanno gli aiuti necessari per terapie e istruzione, per questo papà Luca è arrivato ad una decisione drastica: provare a cambiare regione per cambiare vita. Leggi la notizia su fanpage

