Inter | Conte | «Mercato? Non ci sono i soldi | ma le idee sì» – VIDEO

Il tecnico dell'Inter Conte è Intervenuto al termine della sfida di Coppa Italia vinta contro il Cagliari Antonio Conte ha parlato al termine della sfida di Coppa Italia contro il Cagliari: «sono molto soddisfatto della prestazione, c'è stata un'ottima risposta da parte dei ragazzi. Dimarco e Lazaro hanno fatto una buona partita, Lukaku sta dimostrando la sua forza». «Il Mercato? Il direttore Marotta è stato chiaro nel dire che non ci sono tanti soldi, dovremo essere bravi a trovare delle situazioni favorevoli attraverso le idee», ha concluso il tecnico dell'Inter.

