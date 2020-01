Inside Man: trama e cast del film in onda su Rete 4 (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Inside Man: trama e cast del film in onda su Rete 4 Questa sera, mercoledì 15 gennaio 2020, alle ore 21,27 su Rete 4 va in onda Inside Man, film del 2006 diretto da Spike Lee con un cast stellare: Denzel Washington, Clive Owen e Jodie Foster. Ma qual è la trama del film? E il cast completo? Vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere su Inside Man. La trama Il film parte subito forte. In pochi istanti gli spettatori vengono catturati dalla trama: un gruppo di cinque rapinatori entra in una filiale della banca Manhattan Trust, a New York. Dipendenti e clienti della banca vengono tenuti in ostaggio e fatti vestire con delle tute identiche a quelle dei rapinatori. Sul posto arrivano i detective Keith Frazier (Denzel Washington) e Bill Mitchell (Chiwetel Ejiofor). I due coordinano il reparto di polizia del capitano John Darius (Willem Dafoe). Ovviamente il presidente della ... Leggi la notizia su tpi

