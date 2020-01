Il battle royale Darwin Project è ora disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Darwin Project, l'ambizioso titolo di Scavengers Studio che mescola battle royale e survival insieme, è finalmente disponibile su PC e console come free-to-play. Dopo una fase beta di successo, con oltre 3.6 milioni di giocatori raccolti su PC e Xbox, Darwin Project diventa accessibile anche su PlayStation 4, l'unica piattaforma che ancora non disponeva di un servizio dedicato ai titoli Early Access.Per chi non lo sapesse, Darwin Project ha catturato l'attenzione dei fan fin dal suo debutto all'E3 2017, specialmente per alcune feature che lo rendevano unico nel suo genere: oltre al già menzionato aspetto survival, un'altra delle sue caratteristiche era l'integrazione con Twitch e il modo in cui gli utenti della chat potevano interagire, determinando le modifiche da apportare ai vari match.Inoltre, in un match, uno dei giocatori dovrà ricoprire il ruolo di "direttore", divertendosi a ... Leggi la notizia su eurogamer

