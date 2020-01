House of The Dragon: lo spinoff de Il Trono di Spade arriverà nel 2022 (Di giovedì 16 gennaio 2020) Lo spinoff della serie Il Trono di Spade, House of The Dragon, arriverà sugli schermi televisivi nel 2022. House of the Dragon, la serie prequel ideata come spinoff de Il Trono di Spade, dovrebbe arrivare sugli schermi americani nel 2022, come rivelato dai responsabili della HBO durante un incontro con la stampa. Casey Bloys, responsabile della programmazione della tv via cavo, ha infatti accennato, durante il Television Critics Association Tour, alle tempistiche legate al nuovo progetto legato ai romanzi scritti da George R.R. Martin. Il produttore ha dichiarato: "Attualmente stanno delineando la storia e immagino che potremmo vedere in onda House of the Dragon nel 2022". Parlando del prequel con star Naomi Watts, a cui l'emittente ha rinunciato ... Leggi la notizia su movieplayer

