Fiorentina, le parole di Castrovilli dopo la vittoria: «Cutrone è un bomber» (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Castrovilli ha parlato dopo la vittoria della Fiorentina in Coppa Italia: «vittoria porta vittoria, dobbiamo cambiare la stagione» La Fiorentina ha trionfato contro l’Atalanta in Coppa Italia e Rai Sport ha intervistato Gaetano Castrovilli. Le sue parole: «Di solito si dice che vittoria porta vittoria. Siamo stati bravi, compatti, giocando da squadra come voleva il mister. Abbiamo portato a casa una vittoria nonostante l’uomo in meno… Ora dobbiamo cambiare la nostra stagione. Io voglio continuare così e fare ancora di più» «Cutrone? Il bomber è arrivato e ha fatto gol. Sono contento per lui, lo merita e spero si ripeta con il Napoli». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

